В Приднестровье заявили, что олигарха Плахотнюка могут ликвидировать на территории ЕС

Молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка могут ликвидировать на территории Евросоюза (ЕС). Об этом заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Уточняется: ранее Плахотнюк сообщил, что власти Молдавии обращаются к странам Западной Европы с целью устроить его экстрадицию на их территорию, так как опасаются его возвращения в республику до парламентских выборов в сентябре.

«Вопрос-версия: не для того ли такие просьбы могут идти, чтобы Плахотнюка физически ликвидировали на территории ЕС?» — сказал Сафонов.

По его словам, и в молдавской тюрьме олигарха могут легко уничтожить, но, если это случится где-то относительно далеко, формально меньшая ответственность падет на Кишинев.

Депутат рассказал, что команда президента Молдавии Майи Санду закулисно просит страны ЕС «упрятать Плахотнюка в одну из евро-тюрем», чтобы он оказался в республике до парламентских выборов 28 сентября и не заговорил.

1 августа Владимир Плахотнюк дал согласие на экстрадицию из Греции в Молдавию.

До этого прокуратура Молдавии направила Афинам запрос об экстрадиции бывшего лидера Демократической партии республики, подозреваемого в ряде тяжких преступлений, в частности, в создании и руководстве преступной организацией, а также мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств.

До этого в Румынии возбудили уголовное дело против Плахотнюка.