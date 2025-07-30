На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СБУ заявила о задержании якобы двух «российских кротов» в армии Украины

«Страна»: СБУ заявила о задержании боевиков ВСУ, помогавших ВС России на фронте
true
true
true
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании якобы «российских кротов» в ВСУ, которые помогали ВС России. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«СБУ сообщает о задержании двух российских «кротов» в ВСУ», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает «Страна», майор ВСУ, чье подразделение сбивает ракеты и дроны, а также работает по наземным целям, передавал России данные для ударов по объектам военно-воздушных сил Украины. Речь идет в том числе об аэродромах базирования истребителей F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Второй задержанный служил в подразделении ВСУ в Харьковской области. Украинский мобилизованный, как сообщается, искал средства, чтобы покрыть свои долги.

Он согласился наводить авиабомбы и артиллерию на позиции своего подразделения.

В конце июля СБУ получила возможность набрать больше сотрудников, соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Медведчук назвал Зеленского загнанной в угол крысой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами