«Страна»: СБУ заявила о задержании боевиков ВСУ, помогавших ВС России на фронте

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании якобы «российских кротов» в ВСУ, которые помогали ВС России. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«СБУ сообщает о задержании двух российских «кротов» в ВСУ», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает «Страна», майор ВСУ, чье подразделение сбивает ракеты и дроны, а также работает по наземным целям, передавал России данные для ударов по объектам военно-воздушных сил Украины. Речь идет в том числе об аэродромах базирования истребителей F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Второй задержанный служил в подразделении ВСУ в Харьковской области. Украинский мобилизованный, как сообщается, искал средства, чтобы покрыть свои долги.

Он согласился наводить авиабомбы и артиллерию на позиции своего подразделения.

В конце июля СБУ получила возможность набрать больше сотрудников, соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее Медведчук назвал Зеленского загнанной в угол крысой.