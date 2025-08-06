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Появились кадры высадки с вертолета спецназа на «Дагнефтепродукте»

ФСБ опубликовала кадры десантирования к особняку экс-госсекретаря Дагестана
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры десантирования спецназа возле особняка экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, в котором был проведен обыск. Об этом пишет ТАСС.

На кадрах видно, как силовики на вертолете прибывают к особняку Магомед-Султана Магомедова. Позже на место приезжает наземная группа на нескольких машинах.

В доме обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия, различные удостоверения, пачки долларовых и рублевых купюр.

6 августа сообщалось, что сотрудники службы установили причастность бывшего государственного секретаря к хищению у российского государства предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей, оно возвращено РФ.

В ФСБ отметили, что Магомедов задействовал административный ресурс, инициировал в органах власти Дагестана распорядительные решения, на основании которых в период с 2001 по 2005 год госпредприятие незаконно было переведено в собственность региона и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости.

Ранее Магомедова уволили с государственной службы.

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