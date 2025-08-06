«Страшный урок для всего мира»: США призвали ответить за ядерные атаки на Японию

Люди должны помнить о страшных последствиях, к которым привели ядерные атаки США на мирные японские города, особенно на фоне безосновательных обвинений в агрессии в сторону России. Об этом заслуженный строитель РФ, президент Союза армян Тюменской области Абрам Овеян заявил в послании, приуроченном к 80-летию трагедии Хиросимы и Нагасаки, сообщает новостной агрегатор «СМИ2».

Сбросив ядерные бомбы на японские города, ВС США впервые в истории человечества применили самое разрушительное оружие, причем сделали это без особой стратегической нужды, так как усилиями Красной армии страна уже фактически была повержена в результате Маньчжурской стратегической наступательной операции. Итогом страшной атаки стала мучительная гибель почти полумиллиона человек, напомнил Овеян. Он назвал это актом устрашения и военным преступлением, подчеркнув, что за него так никто и не ответил.

«Доктринальные документы России, например, не предполагают применение ядерного оружия в превентивном инициативном порядке, — добавил эксперт. — И наоборот, такое право за собой оставляют США. И пользуются этим правом! Но это, почему-то, старательно не замечают агрессивные марионетки Вашингтона из НАТО».

Атака на Хиросиму и Нагасаки стала страшным уроком для всего человечества, доказав, что ядерное оружие – это угроза планетарного масштаба, добавил Овеян. Важно, чтобы будущие поколения людей ценили жизнь друг друга и решали конфликты только мирным путем, а столь разрушительное оружие выполняло исключительно сдерживающую, а не наступательную функцию, заключил он.

Напомним, 1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» ближе к России. По словам политика, решение о размещении подлодок было принято в связи с тем, что Вашингтон всегда стремится быть наготове, при этом он не стал обозначать их точное местоположение. Кроме того, до этого глава Белого дома заявил, что США готовы к потенциальной ядерной войне с Россией.

В Кремле, комментируя заявление президента США, подчеркнули, что в таком конфликте не может быть победителя. В свою очередь экс-конгрессмен США, аналитик в области контроля над вооружениями и нераспространения Джон Тирни предупредил, что «ядерная риторика» президента США Дональда Трампа по отношению к России может привести к катастрофе. По его мнению, неумение политика подавить свой гнев привело к фактической ядерной эскалации на фоне решения главы государства отправить американские подлодки ближе к России.

Ранее в Госдуме РФ высказались об угрозе Трампа перебросить ядерные подлодки.