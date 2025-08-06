Американцы относятся к Зеленскому лучше, чем к Трампу

Жители США относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше, чем к собственному руководителю Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют данные исследования организации по изучению общественного мнения Gallup.

Украинский лидер занимает второе место в списке лидеров по уровню одобрения. Его опередил папа Римский Лев XIV. Позитивно относятся к президенту Украины 45%, негативно — 34%, при этом показатель благосклонности составляет 18 баллов.

На третьем месте в списке оказался сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (11 баллов).

К остальным участникам списка Gallup большинство участников опроса относятся скорее негативно, в том числе к президенту Франции Эммануэлю Макрону (-1 балл), министру здравоохранения США Роберту Кеннеди-младшему (-5), бывшему президенту Джо Байдену (-11), а также к Трампу (-16).

Самый худший результат оказался у американского бизнесмена и миллионера Илона Маска (-28). К нему неодобрительно относится 61% опрошенных американцев.

Ранее сообщалось, что на Украине Залужный обошел Зеленского по уровню доверия у украинцев.