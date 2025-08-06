Трампа упрекнули в снижении давления на РФ

WP: демократы в сенате США обвинили Трампа в пренебрежении санкциями против РФ

Представители Демократической партии в сенате США опубликовали доклад, в котором обвинили президента страны Дональда Трампа в пренебрежении антироссийскими санкциями и снижении давления на РФ. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

«Пренебрежение администрации Трампа санкциями, направленными против российской экономики, позволило Кремлю возродить свою армию и продолжить конфликт на Украине», — утверждается в документе.

Как отметили авторы доклада, действующий президент США не смог расширить санкционный режим против РФ, созданный в течение трех лет с момента начала боевых действий. В тексте подчеркивается, что действия администрации Трампа подрывают эффективность любых будущих угроз Вашингтона в адрес Москвы.

14 июля американский лидер пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не удастся добиться прекращения огня на Украине. Впоследствии хозяин Белого дома сократил этот срок до 10 дней. Ожидается, что он истечет 8 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали, как в Кремле оценивают ультиматум Трампа.