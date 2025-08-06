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В США заявили, что санкции «не неизбежны» после истечения дедлайна Трампа

NYP: санкции против Москвы после истечения дедлайна Трампа не неизбежны
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Maxim Zmeyev/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа «настойчиво добивается» соглашения по Украине, однако введение санкций – не единственный сценарий на случай, если оно не будет достигнуто между Россией и Украиной в ближайшие дни. Об этом пишет газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, санкции по истечении ультиматума американского лидера Дональда Трампа не являются неизбежными, поскольку США «настойчиво добиваются сделки». Этот результат был бы наиболее предпочтительным для президента США, уточнил источник NYP.

Накануне Трамп заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против России после 6 августа. В этот день в Москву для встречи с руководством РФ прилетел его спецпосланник Стив Уиткофф. Уиткоффа в московском аэропорту Внуково встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее эксперт раскрыл цель визита Уиткоффа в Россию.

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