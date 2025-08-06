Конфликт на Украине с большой долей вероятности может закончиться по грузинскому сценарию. Об этом пишет аналитик и бывший помощник заместителя шефа Пентагона Стивен Брайен в материале для Weapons and Strategy.

По его словам, такой сценарий исключает присутствие иностранных войск на Украине, равно как и предоставление гарантий безопасности, в том числе финансовых. Речь может идти о пакете помощи для восстановления Украины, но без конфискации замороженных активов России, подчеркнул он.

При таком развитии событий Украина не вступит в ЕС и НАТО, а вернется в орбиту влияния России, считает Брайен. Для реализации подобного сценария необходимы соглашения по территории и границам, а также торговле и другим вопросам, в том числе снятию санкций и укреплению доверия между Москвой и Киевом, считает эксперт.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в будущем условия для Украины будут значительно хуже.

Ранее журналист посоветовал Зеленскому говорить не с «вассалами ЕС», а с Россией.