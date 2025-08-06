Уиткофф летит в Москву. У него последний шанс договориться до истечения срока ультиматума Трампа

Спецпосланник президента США Уиткофф в среду прилетит в Москву на переговоры

Сегодня в Москву прибывает специальный посланник президента США Стив Уиткофф. В столице он проведет переговоры с российским руководством. По их итогам Дональд Трамп примет решение о пошлинах против России и вторичных санкциях против ее партнеров, закупающих российскую нефть. Ультиматум, который американский лидер поставил Кремлю для достижения прогресса в прекращении огня на Украине, истекает в пятницу, 8 августа.

Визит Стива Уиткоффа станет ключевым этапом в усилиях Вашингтона по принуждению Москвы к переговорам с Киевом. Дональд Трамп увязал возможное усиление санкционного давления с итогами этих консультаций. Уиткофф уже четырежды посещал Москву в этом году: 11 февраля, 13 марта, 11 и 25 апреля. В ходе этих поездок он проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Вытащить США из войны на Украине»

Президент США примет решение о возможном усилении санкций против России после 6 августа. В этот день в Москву для встречи с российским руководством прилетит его спецпосланник Стив Уиткофф.

«У нас завтра встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп журналистам во вторник (его выступление опубликовано на YouTube-канале Белого дома).

Трамп заявил, что пытается вывести США из военного конфликта на Украине:

«Это не моя война. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее. Это война Джо Байдена, и мы очень упорно работаем, чтобы вывести нас из нее».

«За последние пять месяцев я остановил пять войн. И, честно говоря, я бы хотел, чтобы это была шестая», — добавил президент США.

При этом он не стал называть размер возможных пошлин против России и ее партнеров в случае, если Москва не пойдет на прекращение огня. На вопрос, могут ли пошлины составить 100%, как он заявлял ранее, Трамп ответил: «Я никогда не называл эту цифру, но что-то в таком ключе мы можем сделать».

Уиткофф летит в Москву

Специальный посланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву для встречи с российским руководством в среду.

«Президент, конечно, отметил, что специальный посланник Уиткофф отправится в Россию на этой неделе, поэтому мы можем подтвердить это с этой трибуны», — сказала журналистам представитель Госдепартамента Тэмми Брюс накануне.

ТАСС, ссылаясь на источники в авиационной отрасли, сообщил, что самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, уже вылетел из Соединенных Штатов.

Трамп, который в последние недели выражал недовольство Владимиром Путиным, поставил президенту России ультиматум, дав срок до пятницы, чтобы добиться прогресса на пути к миру на Украине или столкнуться с более жесткими санкциями и пошлинами.

Ранее Трамп обещал, что введет в отношении России и ее торговых партнеров, покупающих российскую нефть, вторичные пошлины в размере «примерно 100%», если в урегулировании между Москвой и Киевом не будет прогресса. Срок этого ультиматума истекает 8 августа.

«Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают», — признал Трамп на прошлой неделе в ответ на вопрос, что произойдет, если договоренность о перемирии на Украине не будет достигнута.

«Русские хитрые, им удается справляться с санкциями». К истечению срока ультиматума Трамп отправил в Россию Уиткоффа Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Москву 6 или 7 августа, за день-два... 04 августа 08:50

В Кремле говорили, что у Москвы выработался «определенный иммунитет» к санкциям, а «язык ультиматумов» неприемлем. Россия считает ограничения незаконными. Владимир Путин, комментируя заявления о разочаровании Трампа, отмечал, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий». По его словам, для решения вопроса мирным путем «нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике».

«Продуктивный разговор» Зеленского с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, что провел «продуктивный разговор» с Трампом о прекращении боевых действий и санкциях против России.

«Президент Трамп полностью информирован о российских ударах по Киеву и другим городам и населенным пунктам», — написал Зеленский в X.

Он заверил, что Трамп хорошо «знает ситуацию вдоль линии фронта», которая простирается на 1000 км.

По словам Зеленского, Украина давно поддерживает предложения США о немедленном прекращении огня и предлагает ряд форматов для реализации прекращения боевых действий.

«Мы переговорили с Россией и предложили ей соблюдать тишину в небе, не допускать ракетных и беспилотных атак и, в частности, не допускать атак на гражданскую инфраструктуру или энергетический сектор, — заявил президент Украины. — Все это было нарушено русскими, причем весьма циничным образом».