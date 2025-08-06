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В Турции забили тревогу из-за возможных санкций США в отношении ресурсов из России

Аналитик Озер: Турция серьезно пострадает из-за санкций против ресурсов из России
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Alberto Pezzali/AP

Потенциальные санкции США против российских энергоресурсов нанесут серьезный урон по производству в Турции из-за отсутствия альтернативы поставкам из РФ. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог Энгин Озер.

«Возможные санкции могут иметь значительные экономические последствия, учитывая зависимость Турции от российского природного газа как источника энергии. Турецкое промышленное производство сильно пострадает, поскольку альтернатива российскому газу не будет найдена в ближайшее время», — предупредил Озер.

Эксперт подчеркнул, что в ближайшей перспективе закупка природного газа из Соединенных Штатов, который значительно дороже российского, серьезно увеличит издержки производства в Турции.

В августе президент США Дональд Трамп обещал, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы, несмотря на международное давление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине анонсировали три совместных проекта с США по добыче ископаемых.

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