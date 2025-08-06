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На Украине анонсировали три совместных проекта с США по добыче ископаемых

Премьер Украины Свириденко анонсировала проекты с США по добыче ископаемых
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Efrem Lukatsky/AP

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала три совместных проекта с США по добыче полезных ископаемых, реализация которых начнется в течение 18 месяцев. Об этом она написала на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по итогам переговоров с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

По ее словам, стороны обсудили создание американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, первое заседание совета директоров которого запланировано на сентябрь. Киев и Вашингтон работают над расширением мандата организации, чтобы запустить первые три проекта по добыче ископаемых в течение 18 месяцев, указала политик.

Кроме того, стороны обсудили соглашение о производстве и экспорте украинских дронов, а также возможную закупку американского оружия.

«Также подняли вопрос усиления санкционного давления и сотрудничества с международными финансовыми организациями», – написала Свириденко.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно, поскольку уже полгода назад было очевидно, что многие из полезных ресурсов страны будут находиться под контролем России.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.

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