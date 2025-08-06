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В Германии раскритиковали Трампа за перепалку с Медведевым и угрозы России

Политик Мютцених счел наглыми и глупыми угрозы Трампа в адрес России
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Бывший лидер фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал перепалку между президентом США Дональдом Трампом и зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, назвав высказывания американского лидера «наглыми и глупыми». Его слова приводит журнал Der Spiegel.

По оценке Мютцениха, перепалка политиков в социальной сети – «бесчувственная, безрассудная и безответственная». Он подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия – «это не шутки».

«Если действующий президент [Дональд Трамп], тем более входящий в совместный военный альянс, публично говорит об этом нагло и глупо, я бы ожидал явного сопротивления со стороны правительства Германии», — заявил Мютцених.

31 июля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявления Трампа о заходе экс-президента РФ «на опасную территорию», намекнул американскому лидеру, что у России есть система «Периметр». Этот автоматизированный комплекс, созданный в СССР в разгар Холодной войны и используемый Россией, предназначен для гарантированного нанесения массированного ядерного удара в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.

На следующий день Трамп заявил, что в ответ на слова Медведева он в качестве «меры предосторожности» распорядился разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих районах». По его словам, теперь эти субмарины находятся «ближе к России».

Ранее Трампу жестко указали на то, что его ядерная риторика обернется катастрофой.

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