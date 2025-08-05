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В Израиле анонсировали заседание кабмина по вопросу полной оккупации Газы

N12: кабмин Израиля проведет заседание по вопросу оккупации Газы 7 августа
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Amir Cohen/Reuters

Кабинет министров Израиля планирует в четверг, 7 августа, провести заседание, на котором будет поднят вопрос полной оккупации сектора Газа. Об этом сообщает телеканал N12.

«На фоне разногласий между политическим руководством и начальником Генштаба, узкая дискуссия с премьер-министром по вопросам безопасности о продолжении операции в Газе завершилась сегодня вечером. В ходе дискуссии было решено созвать заседание кабинета министров в четверг для принятия решения о продолжении операции в Газе», — говорится в материале.

По данным журналистов, в ходе заседания премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внесет на рассмотрение решение об оккупации сектора Газа.

О планах по оккупации Газы N12 сообщил накануне. По информации источника, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников. В настоящий момент Армия обороны Израиля контролирует около 75% территории.

Ранее бывшие сотрудники спецслужб обратились к Трампу из-за войны в Газе.

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