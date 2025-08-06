Трамп не знал об импорте российских урана и удобрений в США

Трамп заявил, что ему ничего не известно об импорте российских урана и удобрений

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает об импорте в США урана и удобрений из России, о котором говорила индийская сторона после угроз повышения пошлин со стороны Белого дома. Запись трансляции выступления опубликована на YouTube-канале администрации США.

«Мне об этом ничего не известно. Я должен проверить, и мы вернемся к этому вопросу», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

4 августа Трамп обвинил Индию в том, что, покупая российскую нефть, она фактически финансирует российские войска в конфликте с Украиной. В ответ на угрозы американского лидера премьер-министр Нарендра Моди дал понять, что продолжит закупать российскую нефть и делать все, что может принести благо для Индии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В тот же день официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал заявил, что США сами продолжают покупать сырье и удобрения в России, поэтому их действия против Индии неоправданы.

8 января сообщалось, что Россия в ноябре 2024 года после трехмесячного перерыва возобновила продажи обогащенного урана в США. В последний осенний месяц Москва продала Вашингтону 1,8 тонны обогащенного урана на $49,3 млн. Стоимость и объем экспорта этого металла стали минимальными с сентября 2023 года, когда Россия продала США 14,4 тонны на $32 млн.

Ранее Канада предложила полностью обеспечить США ураном вместо России.