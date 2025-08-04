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В Индии уличили США в том, что они сами покупают сырье у России

Глава индийского МИД Джайсвал: США сами приобретают сырье и удобрения в России
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

США сами продолжают покупать сырье и удобрения в России, поэтому их действия против Индии неоправданны. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон ранее поддерживал импорт российской нефти в Индию, так как традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта. Тогда позиция США объяснялась необходимостью укрепления стабильности мировых энергетических рынков.

Министр отметил, что торговля с РФ не является жизненно необходимой для Индии, в отличие от стран, осуждающих эти взаимоотношения. Он подчеркнул, что Европа покупает у России не только энергоносители, но и удобрения, продукцию горнодобывающей промышленности, химикаты, железо и сталь, автомобили и транспортное оборудование.

«Что касается Соединенных Штатов, то они продолжают импортировать из России гексафторид урана для своей ядерной промышленности, палладий для производства электромобилей, удобрения, а также химикаты», — говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп обвинил Индию в том, что, покупая российскую нефть, она фактически финансирует российские войска в конфликте с Украиной. В ответ на угрозы американского лидера премьер-министр Нарендра Моди дал понять, что продолжит закупать российскую нефть и делать все, что может принести благо для Индии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп предупредил Индию о значительном повышении пошлин за перепродажу нефти РФ.

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