Россия сделала представление Израилю в связи с нападением на служебный автомобиль

Захарова: РФ сделала представление Израилю за нападение на автомобиль у Иерусалима

Россия сделала представление властям Израиля в связи с нападением на служебный автомобиль представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) в районе поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы», — сказала дипломат.

О нападении на служебный автомобиль Захарова сообщила вечером 5 августа. По ее словам, нападавшими была группа поселенцев. В результате атаки автомобиль получил механические повреждения. При этом поселенцы высказывали устные угрозы в адрес российских дипломатов, подчеркнула представитель МИД.

Захарова отметила, что нападение произошло при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия. Дипломат подчеркнула, что они не пытались пресечь агрессивные действия поселенцев.

Ранее в МИД выразили надежду на остановку маховика военной эскалации.