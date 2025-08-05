Израильские поселенцы напали на машину представительства РФ при ПНА

Служебная машина представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) подверглась нападению в районе незаконного израильского поселения. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По словам дипломата, инцидент произошел в районе поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима. Нападавшими была группа поселенцев. В результате атаки автомобиль получил механические повреждения. При этом поселенцы высказывали устные угрозы в адрес российских дипломатов, подчеркнула представитель МИД.

«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», — сказала Захарова.

24 июля Министерство иностранных дел РФ заявило, что реализация декларации Кнессета о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан приведет к эскалации палестино-израильского конфликта. В заявлении ведомства утверждается, что подобный шаг израильских парламентариев вызывает крайне негативную реакцию в Москве.

Ранее в МИД выразили надежду на остановку маховика военной эскалации.