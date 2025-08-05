На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израильские поселенцы напали на машину представительства РФ при ПНА

МИД: машина представительства РФ при ПНА подверглась нападению близ Иерусалима
true
true
true
close
Shutterstock/ChiccoDodiFC

Служебная машина представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) подверглась нападению в районе незаконного израильского поселения. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

По словам дипломата, инцидент произошел в районе поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима. Нападавшими была группа поселенцев. В результате атаки автомобиль получил механические повреждения. При этом поселенцы высказывали устные угрозы в адрес российских дипломатов, подчеркнула представитель МИД.

«Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших», — сказала Захарова.

24 июля Министерство иностранных дел РФ заявило, что реализация декларации Кнессета о распространении израильского суверенитета на территорию Западного берега реки Иордан приведет к эскалации палестино-израильского конфликта. В заявлении ведомства утверждается, что подобный шаг израильских парламентариев вызывает крайне негативную реакцию в Москве.

Ранее в МИД выразили надежду на остановку маховика военной эскалации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами