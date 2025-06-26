В МИД выразили надежду на остановку маховика военной эскалации

Захарова: важно сохранить и закрепить перемирие между Ираном и Израилем

Россия надеется, что маховик военной эскалации будет остановлен после прекращения огня между Ираном и Израилем. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Израиль совместно с США несут ответственность за ущерб деятельности МАГАТЭ. Дипломат отметила, что иранские ядерные объекты, которые находятся под контролем МАГАТЭ, стали мишенью для американских и израильских ракет, является неприкрытым вызовом системе ДНЯО.

«Под вопросом доверие к глобальной системе проверки агентства, которая была использована как источник информации для планирования бомбардировок», — подчеркнула Захарова.

Среди прочего представитель МИД РФ отметила, что крайне важно сохранить и закрепить перемирие между Ираном и Израилем для возвращения ситуации в переговорное русло. Захарова указала, что также необходимо дать объективную оценку произошедшему, чтобы подобное никогда больше не повторилось.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран победил в противостоянии с США после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение нанести удары по ядерным объектам республики.

Ранее Иран утвердил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.