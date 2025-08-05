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В Киеве начался суд над Жириновским

«Страна»: в Киеве идет суд над Жириновским по делу о финансировании терроризма
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РИА Новости

Шевченковский районный суд Киева проводит заочный процесс по делу о финансировании терроризма против бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского и его сторонников. Очередное слушание назначено на 15 августа, сообщает «Страна.ua».

Согласно обвинению, фигуранты дела «участвовали в поддержке террористических организаций».

«Обвинение основывается на публичных заявлениях Жириновского и финансовых операциях его окружения в 2014-2022 годах», — поясняет источник издания в судебных органах.

Имя экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского продолжает мелькать в новостях с завидной регулярностью. Сделанные им прогнозы о ситуации в мире становятся поводами для дискуссий в интернете. Президентство Трампа, эскалация конфликта между Индией и Пакистаном, переговоры России и США по Украине — далеко не полный перечень «предсказаний» одного из самых эпатажных политиков своего времени. Что обещал Жириновский для России и мира в 2025 году, вспомнила «Газета.Ru».

Ранее в РФ вспомнили слова Жириновского об осложнении ситуации на Кавказе.

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