Москва глубоко разочарована неправосудным решением апелляционной коллегии суда в Боснии и Герцеговине (БиГ), которая 1 августа оставила в силе абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом сообщается в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой на сайте МИД.

«Уголовное преследование законно избранного главы сербского энтитета БиГ «заказано» силами, не имеющими ничего общего не только с Фемидой, но и с самой Боснией и Герцеговиной, нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму», — отметила дипломат.

По ее словам, Россия поддерживает легитимные органы власти Республики Сербской и намерена использовать политические средства, чтобы предотвратить рост напряженности в БиГ, который провоцирует Запад.

Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Додиком заявил, что Будапешт не признает вердикт апелляционной палаты суда БиГ в отношении лидера боснийских сербов. По его словам, назначенные Евросоюзом наблюдатели попытались отстранить Додика от должности «за противодействие их глобалистской программе». Премьер подчеркнул, что Венгрия выступает против вмешательства Брюсселя во внутренние дела других государств.

26 февраля суд БиГ в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

Ранее страны Запада обвинили в попытке устроить переворот в Сербии.