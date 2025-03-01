Страны Запада обвинили в попытке устроить переворот в Сербии

Страны Запада пытаются совершить госпереворот в Сербии посредством Агентства США по международному развитию (USAID) и своих спецслужб. Об этом заявил в интервью RT вице-премьер Сербии Александр Вулин.

По его словам, это гибридная война против легитимного сербского правительства.

«В одно и то же время проходят протесты в Сербии, выносится обвинительный приговор президенту [Республики Сербской Милораду] Додику и вводят санкции против сербской компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии. — прим. ред.). Все это — за один миг. Разве это случайность?» — задался вопросом Вулин.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «Высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.

После вынесения приговора с Додиком связались премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александар Вучич, которые выразили ему свою поддержку. В ходе телефонного разговора президент РС БиГ попросил сербского лидера приехать сегодня вечером в Баня-Луку. Орбан назвал судебный процесс против Додика «политической охотой на ведьм».

Ранее в Кремле осудили приговор Милораду Додику.