Трамп: я не имею отношения к новому расследованию по делу о влиянии РФ на выборы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC отверг свою причастность к новому расследованию министерства юстиции по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2026 году.

«Я не имею к этому никакого отношения. Но я скажу вам вот что: они это заслужили. Я был рад это услышать», — заявил президент США.

О том, что американский минюст инициировал расследование с привлечением группы экспертов с целью изучения обвинений, выдвинутых в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, известного как «Рашагейт», 4 августа сообщил телеканал Fox News.

На прошлой неделе ЦРУ опубликовало отчет о многочисленных нарушениях при составлении доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года с целью помочь Трампу. По данным организации, доклад мог быть политически мотивированным.

Ранее Трамп заявил, что Обама и Клинтон должны отвечать за скандал о «русском следе».