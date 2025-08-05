В Госдуме рассказали о дальнейших шагах РФ после снятия ракетного моратория

Выход России из моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был предрешен «агрессивной политикой Запада» в отношении России. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Москва исходит в своих действиях из того, что страны Запада проводят агрессивную политику в отношении нашего государства, размещая дальнобойные ракеты на границах России. Это, безусловно, недопустимо, и именно такие действия повлекут за собой ответ с нашей стороны. Каким конкретно будет этот ответ, зависит от дальнейших решений стран НАТО», — сказал депутат.

По мнению Швыткина, если западные страны будут продолжать агрессивную риторику, то и ответные действия России будут в том же направлении.

«Я думаю, что президент России Владимир Путин не случайно в своей речи на Валааме обмолвился о размещении ракетного комплекса «Орешник». Это были не просто слова, а определенный сигнал странам Запада», — заключил Швыткин.

В Кремле считают, что вопросы, на которые ответили президенты РФ и Белоруссии в ходе встречи на острове Валаам, не могли остаться незамеченными. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

В свою очередь зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности стало результатом «антироссийской политики стран НАТО». Политик призвал Запад ждать дальнейших шагов.

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