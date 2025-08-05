В США заявили о жестких разговорах Мерца и Нетаньяху по перемирию в Газе

NYT: Мерц провел ряд жестких разговоров с Нетаньяху по перемирию в Газе

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел несколько жестких разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, посвященных прекращению огня в секторе Газа. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Хотя Мерц публично поддерживает Израиль, он, по словам высокопоставленного немецкого чиновника, провел несколько жестких, даже гневных телефонных разговоров с Нетаньяху», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что Мерц призывал Нетаньяху достичь соглашения о прекращении огня в Газе. Помимо этого, по данным издания, канцлер Германии просил премьера Израиля разрешить доставку большего числа продовольствия и медицинской помощи в анклав по сухопутным маршрутам.

27 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в части сектора Газа на период с 10:00 по 20:00 по местному времени (совпадает с московским). Мера будет действовать в районах Аль-Маваси, Дейр-эль-Бала и в городе Газа.

Ранее в офисе Нетаньяху высказались о конфликте в секторе Газа.