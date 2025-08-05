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Bloomberg указал на деталь, которая мешает нормальному общению Индии и США

Bloomberg: Индии сложно общаться с США из-за нехватки американских дипломатов
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Depositphotos

Индийским чиновникам сложно взаимодействовать с администрацией президента США Дональда Трампа, поскольку на нескольких ключевых постах в Госдепартаменте и Пентагоне отсутствуют люди. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь, в частности, идет о должности помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии. Чиновник на этом посту должен курировать внешнюю политику США в регионе и отношения с его государствами. Трамп предлагал назначить на это место ученого Капура, однако его кандидатура по-прежнему не утверждена.

По данным агентства, также с января 2025 года остается вакантной должность посла США в Индии. Дипломат, как правило, играет ключевую роль в разрешении конфликтных ситуаций двух государств.

В Bloomberg добавили, что положение усугубило резкое сокращение численности Совета национальной безопасности США. При Трампе количество чиновников сократилось примерно до 50 (при экс-президенте США Джо Байдене было более 300).

4 августа Трамп в соцсети Truth Social предупредил Индию, что значительно повысит пошлины из-за импорта и перепродажи российской нефти. По словам главы Белого дома, страна не только покупает огромные объемы нефти РФ, но и продает ее большую часть на свободном рынке с хорошей прибылью.

5 августа Трамп подтвердил свое намерение «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии за закупку ею российской нефти. Он заявил, что повысит пошлины до 25% в течение суток.

Ранее в конгрессе США предложили прекратить поставки оружия Украине вместо пошлин против Индии.

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