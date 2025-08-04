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В конгрессе США предложили прекратить поставки оружия Украине вместо пошлин против Индии

Конгрессвумен Тейлор Грин призвала Трампа прекратить поставки оружия на Украину
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Global Look Press

Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X обратилась к президенту страны Дональду Трампу с призывом прекратить поставки оружия на Украину вместо введения пошлин в отношении Индии.

«Прекратите замену американцев индийскими рабочими по визам H1-B и прекратите финансировать и вооружать войну Обамы/Байдена/неоконов между Украиной и Россией», – написала она.

Так конгрессвумен прокомментировала недавнее заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты значительно повысят пошлины против Индии за импорт и «перепродажу» российской нефти.

4 августа заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что президент США считает Индию причастной к финансированию конфликта на Украине, так как индийское правительство продолжает закупать российскую нефть. По его словам, Трамп рассматривает целый ряд рычагов давления в целях урегулирования украинского конфликта, в том числе дипломатические и финансовые методы.

В ответ на угрозы лидера Соединенных Штатов премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал перестать ориентироваться на американский рынок и покупать местные товары. При этом его администрация дала понять, что продолжит закупать российскую нефть.

Ранее сенат США одобрил помощь Украине на $800 млн.

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