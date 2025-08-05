Россия побеждает в долгосрочной геополитической борьбе за влияние. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценке агентства, санкции нанесли ущерб российской экономике, но не достигли стратегических целей Вашингтона.

В статье утверждается, что Москва усилила сотрудничество с КНДР, Ираном и Китаем. По мнению авторов, снизила роль доллара через альтернативные платежные системы, а Россия слабила позиции США в Африке и на Ближнем Востоке.

Первоначальная стратегия Белого дома по украинскому кризису, как пишет Bloomberg, «демонстрировала слабость американской позиции».

Как накануне заявила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс, Соединенные Штаты учли все потенциальные негативные последствия возможного введения новых санкций в отношении РФ и ее торговых партнеров, в том числе те, которые могут нанести ущерб интересам самих США. Она добавила, что президент США Дональд Трамп не принимает спонтанных решений, и подобные последствия, в том числе противоречащие интересам Вашингтона, очевидно, учитывались с самого начала.

Ранее Владимир Путин оценил перспективы экономических отношений с США.