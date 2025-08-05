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В Совфеде назвали актом политической репрессии приговор главе Гагаузии

Матвиенко: арест Гуцул стал проявлением звериной средневековой сущности ряда лиц
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РИА Новости

Приговор в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул стал актом политической репрессии против законного избранного народом политика. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

По ее словам, арест Гуцул — это «проявление звериной средневековой сущности» ряда лиц, на которых сделал ставку Запад.

Парламентарий подчеркнула, что вопрос о прекращении «издевательств» над главой Гагаузии должен быть поставлен на всех международных площадках.

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию, и предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году, а также обвинение в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Прокуроры считают, что с 2019 по 2022 год она ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование партии и получала взносы «от организованной преступной группировки».

Глава Гагаузии отвергает все доводы стороны обвинения. Она называет дело политическим и связывает его с предстоящими 28 сентября парламентскими выборами в Молдавии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд конфисковал имущество главы Гагаузии.

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