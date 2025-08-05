«Страна»: в сейме Польши назвали позором украинский лозунг с трибуны парламента

Депутат от правящей в Польше партии «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира прокричала в сейме (парламенте) украинский лозунг «слава Украине», другой польский депутат Роман Фриц назвал это позором. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Украинский лозунг в парламенте прокричала депутат от правящей «Гражданской коалиции» Клаудия Яхира. Следом вышел Роман Фриц из правой «Конфедерации» и назвал это «позором»», — говорится в сообщении издания.

Фриц отметил, что украинский лозунг сравним с нацистским приветствием.

До этого украинские СМИ сообщали, что мужчина показал нацистское приветствие в центре Ивано-Франковска на Украине.

В июне заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая заявила, что те европейские и другие зарубежные политики, кто отрицают наличие нацистского режима на Украине, одобряют шествия бандеровцев по украинским городам.

Так она прокомментировала ответ президента Бундестага Юлии Клёкнер председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, в котором немецкий парламентарий заявила, что на Украине якобы «нет фашизма».

Ранее в Госдуме назвали причину конфликта России и Германии.