Яровая напомнила о нацистских шествиях в Киеве

Яровая: кто отрицает наличие режима нацистов на Украине, тот одобряет их шествия

Те европейские и другие зарубежные политики, кто отрицают наличие нацистского режима на Украине, те одобряют шествия бандеровцев по украинским городам. Об этом заявила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая, передает РИА Новости.

«Любой, кто делает заявления о том, что в Киеве нет фашистского режима, по сути, одобряет шествия бандеровцев, пособников нацистов и их прославление, свастику вошедшую в обиход. Это точно не политика демократии и ответственности перед немецким народом и жертвами нацизма», — заявила Яровая.

Так она прокомментировала ответ президента Бундестага Юлии Клёкнер председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, в котором немецкий парламентарий заявила, что на Украине якобы «нет фашизма».

7 июня Володин направил Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

Ранее в Госдуме назвали причину конфликта России и Германии.