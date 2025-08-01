Мужчина показал нацистское приветствие в центре Ивано-Франковска на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«В центре Ивано-Франковска мужчина «зиганул» во время утренней минуты молчания в честь погибших военных», — говорится в сообщении издания.

В июне заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая заявила, что те европейские и другие зарубежные политики, кто отрицают наличие нацистского режима на Украине, одобряют шествия бандеровцев по украинским городам.

Так она прокомментировала ответ президента Бундестага Юлии Клёкнер председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, в котором немецкий парламентарий заявила, что на Украине якобы «нет фашизма».

7 июня Володин направил Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

Ранее в Госдуме назвали причину конфликта России и Германии.