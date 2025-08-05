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Защита главы Гагаузии оспорит вынесенный ей приговор

Защита Гуцул оспорит вынесенный ей семилетний приговор в апелляционной палате
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Алексей Никольский/РИА Новости

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул оспорит вынесенный ей приговор. Об этом сообщила в интервью ТАСС адвокат политика Наталья Байрам.

По ее словам, на оспаривание приговора у защиты есть 15 дней. Байрам назвала вердикт суда «абсолютно необоснованным».

5 августа суд в Кишиневе приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Судья распорядился доставить обвиняемую в тюрьму прямо из зала суда.

Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал политически мотивированным решением приговор Гуцул. По его словам, арест Гуцул — это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного давления Кишинева на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.

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