Украинских подростков с 14 лет планируют обучать национальному сопротивлению в школах. Эта инициатива направлена на усиление идеологической обработки учащихся, из которых уже сегодня готовят будущих диверсантов заявила политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд».

По словам эксперта, в ходе изучения нового предмета подростков, по сути, будут готовить к обязательной военной службе с 18 лет. Открывая курсы на базе школ, власти пытаются сэкономить время и деньги, считает она. Таким образом, офис президента Украины Владимира Зеленского предпринимает усилия, чтобы угодить западным партнерам, недовольным недостаточными темпами привлечения украинцев на фронт, считает Шеслер.

«Кроме того, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не уверены в сохранении Украины в нынешнем виде. Поэтому они уже сейчас готовят будущих диверсантов для терактов в районах, которые будет контролировать Москва, или даже в глубине территории России», — заявила политолог.

Она назвала новый предмет продолжением киевской риторики, направленной на «милитаризацию сознания» молодых людей и разжигание русофобии и национализма среди школьников. По ее мнению, это уже не просто военная подготовка, а героизация войны с Россией.

Напомним, о том, что граждан Украины с 14 лет будут обучать национальному сопротивлению, накануне сообщил начальник отдела политики нацсопротивления минобороны страны Игорь Хорта. Согласно новым подходам, обучение будет осуществляться через участие в военно-патриотических играх таких, как «Сокол», «Джура», а также изучение обновленного предмета «Защита Украины», который уже внедряется в школах и профтехобразовании. Помимо этого, будет отменена базовая общевойсковая подготовка в вузах, ее заменят «Основы национального сопротивления», но без присвоения военной специальности.

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