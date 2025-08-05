Адвокат Байрам: Гуцул увезли из зала суда под охраной для исполнения приговора

Главу Гагаузии Евгению Гуцул увезли из зала суда в Кишиневе под охраной для исполнения приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Наталью Байрам.

5 августа суд в Кишиневе приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор».

По словам Байрам, судья настояла на исполнении приговора сразу после его оглашения. Отбывать наказание Гуцул будет в тюрьме полузакрытого типа.

Агентство отмечает, что политика поместили в автозак и увезли под разъяренные выкрики ее сторонников.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал политически мотивированным приговор Гуцул.