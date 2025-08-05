Стало известно о посредничестве Израиля в диалоге России и США

Kan: Израиль работает над снятием напряженности в диалоге между США и РФ

Власти Израиля в последние несколько недель интенсивно работают над снижением напряженности между США и Россией. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По их данным, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично работает над снижением эскалации между странами.

«Канцелярия премьер-министра активно работала в течение последних нескольких недель, чтобы решить некоторые вопросы с Россией и снизить уровень напряженности, возникшей между двумя странами (РФ и США - ред.) на фоне войны на Украине», — говорится в сообщении.

4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил, что визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию запланирован на середину текущей недели. Он может прилететь в РФ в среду или в четверг, отметил глава Белого дома. Американский президент также добавил, что интерес к встрече проявила российская сторона.

Ранее была названа главная цель визита Уиткоффа в Россию.