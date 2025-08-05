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Песков назвал Украину «известным борцом с памятниками»

Песков: Украина хорошо известна своей борьбой с памятниками
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Украина хорошо известна своей борьбой с памятниками это не красит киевский режим, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

» <...> она (Украина) в этом плане пытается идти впереди Европы, (ее) это не красит, и это тоже не красит киевский режим», — отметил политик, отвечая на вопрос журналистов о сносе последнего памятника Владимиру Ленину на Украине.

Накануне в Хмельницкой области Украины местные власти демонтировали последний бюст Ленина в стране. Снос проходил в рамках проекта «Деколонизация. Украина», направленного на уничтожение советского и российского наследия на Украине. Согласно информации журналистов, бюст перевезли на территорию коммунального предприятия, занимающегося демонтажом. Что будет с памятником после, не уточняется.

1 августа сообщалось, что в городе Болград Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Уточняется, что бюст перевезли во двор городского музея.

Ранее в Одессе снесли советские символы со стелы «Крылья Победы».

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