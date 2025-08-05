В России назвали территории, которые Киев отдаст под давлением Запада

Вопрос по разделу территорий Украины уже давно решен для стран Запада, а президент Владимир Зеленский продолжает в публичном поле гнуть свою линию только для поддержания имиджа. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Западные страны уже давно согласовали между собой следующий вариант действий по Украине: боевые действия должны быть остановлены по нынешней линии боевого соприкосновения. Те территории, которые взяты армией России, остаются за Россией фактически, но не юридически. Кроме того, такие крупные города, как Херсон, Запорожье, Краматорск, Славянск и Покровск, за который сейчас идут бои, также юридически остаются под контролем украинского режима», — сказал политолог.

По факту Запад согласен всего лишь на 10% того, что в реальности придется уступить Украине, добавил Марков. Он напомнил, что западные лидеры часто считают требования России «максималистскими».

«Российские максимальные требования состоят в том, чтобы в состав РФ вошли Харьков, Одесса, Днепропетровск и Киев. Вот это были бы максималистские требования, а то, что мы выдвигаем сейчас — это вполне разумное решение, которое исходит из реальности», — заключил политолог.

В интервью для Би-би-си президент Чехии Петр Павел заявил, что уступка части регионов не лишит Украину суверенитета. Он подчеркнул, что в текущих условиях Украина не сможет вернуть все утраченные территории «в короткие сроки и без значительных человеческих потерь».

«Если ценой суверенитета Украины станет часть территорий — пусть так и будет», — сказал чешский лидер.

Ранее Зеленскому посоветовали принять условия Путина для достижения мира.