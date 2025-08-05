Телохранители подвергшегося покушению премьера Словакии дадут показания в суде

Телохранители премьера Словакии Фицо дадут показания по делу о покушении на него

Суд 5 августа заслушает показания телохранителей премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которые присутствовали в момент покушения на политика в мае 2024 года. Об этом сообщает издание Denník N.

Отмечается, что совершивший нападение на премьера Юрай Цинтула молчал, лишь мельком взглянул на журналистов. Телохранители дадут показания на третьем заседании.

Центула совершил покушение на Фицо 15 мая 2024 года. Злоумышленник выстрелил в политика из короткоствольного ружья, когда тот подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Центула успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что он не выживет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Он смог вернуться к работе только в июле.

Судебный процесс по делу о совершении покушения на Фицо начался 8 июля в Специализированном уголовном суде города Банска-Быстрица. Последний раз суд собирался 9 июля, после чего был объявлен перерыв до 5 августа.

Ранее стрелявший в Фицо заявил, что сделал это из-за того, что премьер душил культуру.