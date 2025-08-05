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Эксперт объяснил желание США присоединить Азербайджан к «Соглашениям Авраама»

Военный эксперт Михайлов: США соглашениями Авраама пытаются обезопасить Израиль
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Мурад Оруджев/РИА Новости

США хотят присоединить Азербайджан к «Соглашениям Авраама» чтобы максимально обезопасить Израиль, а также осуществить свой план против Ирана. Об этом заявил РИА Новости военный эксперт Евгений Михайлов.

По его словам, эти соглашения фактически являются договором о ненападении между арабскими странами и Израилем. Он отметил, что президент США Дональд Трамп заинтересован в присоединении к инициативе Азербайджана в связи с тем, что эта страна граничит с Ираном.

«В случае очередного ирано-израильского противостояния именно соглашения Авраама могут помешать Баку выдерживать нейтралитет и собственную позицию», — сказал он.

Михайлов отметил вероятность использования территории Азербайджана с целью нападения на северный Иран. Военный эксперт считает, что в контексте присоединения республики к соглашениям стоит учитывать интересы России, а также ожидать негативную реакцию Ирана.

До этого сообщалось, что после окончания вооруженного конфликта между Ираном и Израилем Тель-Авив может начать нормализацию отношений с Сирией и Саудовской Аравией.

«Авраамовы соглашения» — документ, который был заключен в 2020 году для нормализации отношений Израиля с Бахрейном и ОАЭ. Соглашение было подписано при посредничестве США израильской стороной. Их название отсылает к патриарху и пророку Аврааму, вера в которого присутствует во всех крупнейших авраамических религиях: иудаизме, христианстве и исламе. «Авраамовы соглашения» способствовали экономическому и оборонному сотрудничеству стран региона.

Ранее шейхи с Западного берега Иордана захотели помириться с Израилем.

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