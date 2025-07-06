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Шейхи с Западного берега Иордана захотели помириться с Израилем

WSJ: Шейхи из Хеврона выступили за мир с Израилем
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Ammar Awad/Reuters

Влиятельные шейхи из Хеврона выступили за мир с Израилем в обмен на признание «эмирата Хеврон». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Предложение о выведении города из подчинения палестинской администрации озвучил шейх Вади аль-Джабари. Вместе с четырьмя другими шейхами он направил письмо израильскому министру экономики Ниру Баркату с просьбой передать его премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

По данным издания, аль-Джабари является лидером одного из самых влиятельных арабских кланов в Хевроне.

В письме предлагается создать собственный эмират, а также присоединиться к «Соглашениям Авраама» — подписанным в 2020 году в Вашингтоне договоренностям о нормализации отношений Израиля с Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Суданом и Марокко. Взамен шейхи хотят, чтобы израильская сторона признала «эмират Хеврон в качестве представителя арабских жителей» округа.

До этого сообщалось, что контактная группа по Газе, образованная главами МИД стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), категорически отказалась от идеи переселения палестинцев из сектора Газа.

Ранее Трамп опубликовал видео о будущем сектора Газа, где деньги падают с небес.

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