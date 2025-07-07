Израиль может начать нормализацию отношений с арабскими странами после успехов в Иране

После окончания вооруженного конфликта между Ираном и Израилем Тель-Авив может начать нормализацию отношений с Сирией и Саудовской Аравией. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Автор статьи отмечает, что с политической точки зрения у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не будет лучшей возможности для диалога с Сирией и Саудовской Аравией, чем та, которая у него появилась после успеха в Иране. Израильские власти могут заключить региональное соглашение с Дамаском, начать диалог с Эр-Риядом.

Теме возможного расширения «Соглашений Авраама» с арабскими странами будут посвящены предстоящие переговоры между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Американский лидер надеется, что перемирие между Израилем и Ираном может послужить основой для гораздо более прочного мира на Ближнем Востоке, пишет WP.

С 26 июня Израиль проводит специальную операцию на юге Сирии. За время ее проведения израильские военные арестовали несколько человек. 4 июля израильские военные провели рейды в пригороде Дамаска Яфур — в 10 км от столицы Сирии. Целью операции называлась бывшая база Республиканской гвардии Сирии.

Ранее в Дамаске признали ведение непрямых переговоров с Израилем.