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«Вытеснить любой ценой»: раскрыты мотивы Трампа в «битве» за Индию

Востоковед Кузнецов: Трамп хочет отобрать у России Индию как крупнейший рынок
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Umit Bektas/Reuters

Индия стала одной из первых стран, в отношении которых американский президент Дональд Трамп ввел торговые пошлины в 25%. Сегодня он угрожает повысить их на 100% в рамках введения вторичных санкций, что объясняется его намерением отобрать у России крупнейший рынок сбыта энергоносителей и военных товаров. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил председатель Русско-Азиатского Делового Совета, автор Telegram-канала «Поворот на Восток» Максим Кузнецов.

Индия является второй после Штатов страной с самым крупным торговым дефицитом, что связано с отсутствием запасов энергоносителей и необходимостью закупать их в больших объемах, объяснил эксперт.

«При этом в США у Индии положительный профицит внешней торговли. Где-то на 40 миллиардов долларов. Грубо говоря, на 80 миллиардов они продают в США, а на 40 млрд закупают. И Трамп видит, что есть большой потенциал к увеличению поставок сельхозпродукции в Индию», — отметил Кузнецов.

Трамп видит еще один рынок сбыта американских СПГ и нефти, на фоне чего и начал «битву» за Индию, добавил специалист. По его мнению, основная задача политика – вытеснить любой ценой российские товары, в том числе оборонку, а затем обеспечить для США выгодные условия. Причем в этом направлении страны давно ведут переговоры, к которым сегодня Трамп добавил угрозы из-за сотрудничества Индии с Россией, в том числе повысить пошлины на 100%, напомнил эксперт.

«Получается, что суммарно Трамп хочет наложить 125-процентные пошлины на Индию, чтобы она «образумилась» и как-то поменяла свою торговую политику», — заключил Кузнецов.

Напомним, накануне Трамп заявил, что США значительно повысят пошлины в отношении Индии за импорт и «перепродажу» российской нефти. До этого он уже обвинял страну в том, что, покупая российскую нефть, она фактически финансирует российские войска в конфликте с Украиной. В ответ на угрозы американского лидера премьер-министр Нарендра Моди дал понять, что продолжит закупать российскую нефть и делать все, что может принести благо для Индии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии призвали «открыто выступить» против издевательств Трампа.

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