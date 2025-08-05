«Европа не оправится от этого удара»: сделка с Трампом отнимет у ЕС 10% ВВП

Евросоюз уже потерял порядка 1 трлн евро из-за прекращения экономического сотрудничества с Россией и санкций. Однако на самом деле ситуация обстоит сложнее – сделка с президентом США Дональдом Трампом, вынуждающая приобретать американские энергоносители и платить 15%-ные пошлины, в разы повысит эту сумму, заявил экономист, завкафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов. В целом ЕС придется отдать 10% своего ВВП, объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

Экономическая сделка ЕС с США поставила жирную точку во взаимодействии с РФ. Теперь страны Европы должны в течение трех лет покупать строго американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов, что повысит поставки в три раза.

«В таких условиях у России не остается возможности поставлять свои ресурсы в Европу. Хотя цена на энергоносители в рамках сделки с США пока не определена, возникает вопрос, по какой цене они будут их покупать», — отметил экономист.

Он напомнил, что, несмотря на многочисленные санкции, многие страны ЕС продолжают покупать российские нефть и газ, не соблюдая санкционный режим. Доля по газу на европейском рынке достигает 16-17% и трети по сжиженному природному газу.

Что касается затрат ЕС, то они составят порядка 2 трлн долларов, подсчитал Осипов. В эту сумму входят пошлины в 15% на европейские товары и нулевые пошлины на американские, а также 600 млрд долларов в виде инвестиций в экономику Штатов и 750 млрд рублей на энергоносители. При этом ВВП Евросоюза составляет 20 трлн долларов, напомнил Осипов. Таким образом, европейцы должны отдать о ВВП ЕС составляет 20 трлн долларов – таким образом, отдать европейцы должны не менее 10% от ВВП.

«Очевидно, это невозможно. То есть просто непонятно, откуда такие ресурсы взять. 10 процентов ВВП — это прям очень много. В этих условиях европейцы просто не должны оправиться от этого удара, и, скорее всего, Трамп знает, что он делает», — подчеркнул экономист.

По мнению эксперта, условия Трампа можно приравнять к фактическому уничтожению ЕС изнутри. Так, ряд французских и немецких партий уже заявили, что выход из ЕС для их стран был бы дешевле, так как пошлины составили бы лишь 10%, заключил экономист.

Напомним, замглавы МИД РФ Александр Грушко накануне заявил, что ЕС потерял около триллиона евро из-за шагов по прекращению экономического взаимодействия с Россией и санкций. Европейская экономика теряет свою мощь и конкурентоспособность, подчеркнул он.

Торговую сделку ЕС и США заключили 27 июля. По ее условиям Вашингтон введет пошлины на европейские товары в размере 15%, а Брюссель откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой. Эксперты считают, что соглашение навредит европейской экономике, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Индии призвали «открыто выступить» против издевательств Трампа.