Замглавы МИД Грушко: ЕС потерял около 1 трлн евро от прекращения связей с РФ

ЕС потерял около триллиона евро из-за шагов по прекращению экономического взаимодействия с Россией и санкций. Об этом «Известиям» заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

«Существуют разные оценки. Если говорить о большинстве экспертов, то в сумме набирается уже больше триллиона евро», — подчеркнул он.

Европейская экономика теряет свою мощь и конкурентоспособность на фоне отказа от российских энергоносителей, указал замглавы МИД РФ.

В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейский союз ради снижения американских пошлин полностью откажется от российских нефти и газа в пользу сжиженного природного газа (СПГ) и ядерного топлива из США.

По словам фон дер Ляйен, государства Европейского союза все еще продолжают закупать слишком большие объемы российского газа, а российская нефть по-прежнему поступает в Евросоюз через «черный ход». Она добавила, что ЕС больше не хочет российских энергоресурсов.

Ранее в России заявили, что санкции Евросоюза вернутся Европе бумерангом.