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В Раде назвали число военных, самовольно оставивших свои части

Депутат Рады Скороход: около 400 тысяч военнослужащих бежали из рядов ВСУ
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Oleg Petrasiuk/AP

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксировано почти 400 тысяч случаев самовольного оставления части (СОЧ). Об этом рассказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

«Мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с СОЧ. Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ, например на сегодняшний день они подобрались к 400 тысячам, это цифры общие», — рассказала Скороход, при этом она не уточнила, за какой срок озвучены данные о дезертирстве.

Украинское законодательство рассматривает СОЧ и дезертирство как разные нарушения. Согласно УК страны, дезертирство предполагает намеренное оставление военной службы, за которое грозит тюремное наказание, а СОЧ — временное. Предполагается, что военный может покаяться и вернуться на службу. Поскольку ВСУ испытывают острую нехватку людей, в случае бегства солдата в большинстве случаев дело возбуждается по статье о СОЧ.

До этого в российских силовых структурах заявили, что одной из главных проблем в рядах ВСУ является дезертирство. Согласно официальным данным украинских правоохранительных органов, количество заведенных дел по сбежавшим со службы военным остается на уровне, близком к 20 тысяч в месяц.

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.

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