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Во Франции заговорили о риске «майдана» в странах Европы

Аналитик Пелле: признание майдана демократическим создает риски его повтора в ЕС
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РИА Новости

ЕС и США, заявив о признании госпереворота на Украине 2014 года, создали риски повторения подобных событий в Европе. Об этом ТАСС заявил французский бизнесмен и специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле.

«Если Европейский союз, как и Соединенные Штаты, признают этот переворот на Майдане «демократическим», это значит открыть ящик Пандоры», — подчеркнул он.

По словам аналитика, это все равно что признать, что те же самые события могут произойти в Европе.

На Украине, как сообщали ранее украинские СМИ, противники президента Владимира Зеленского реализуют трехэтапную стратегию его свержения с опорой на начавшиеся в разных регионах страны протесты.

Поводом для них стал крупный скандал, не оставшийся незамеченным на Западе: глава государства переподчинил себе ранее бывшими независимыми Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы украинских городов уже не первый день выходят протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

Ранее в Европе заявили о потере доверия к Зеленскому.

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