Ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и последующее желание Киева отменить инициативу подорвали доверие к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на Западе. Об этом «Известиям» заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн.

«На прошлой неделе Зеленский пытался использовать новые законы, чтобы помешать антикоррупционному агентству продолжить расследование», — указал он.

Ситуация с антикоррупционными органами поставила подорвала доверие к Зеленскому на Западе, подчеркнул политик.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

При этом бывший депутат Рады, участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявлял, что президент США Дональд Трамп дал команду «разобраться с главой Украины Зеленским».

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».