«Хорошее сердце, хорошая душа». Трамп прошел медобследование

Президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. После четырехчасового осмотра он заявил, что чувствует себя «в очень хорошей форме» и, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, успешно прошел когнитивный тест, ответив правильно на все вопросы. «Очень хорошая душа», — похвастался Трамп.

78-летний Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, прошел плановое медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне. По данным журналистского пула Белого дома, он прибыл в клинику около 13:00 по местному времени и покинул ее примерно через четыре часа. Обследование проводилось в полном сознании и без применения анестезии. Присутствовавшие у госпиталя журналисты не смогли увидеть президента при его прибытии и отъезде.

По официальной информации, обследование подтвердило удовлетворительное состояние здоровья Трампа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент находится «в очень хорошей форме» и что подробный медицинский отчет готовит лечащий врач главы государства. Ожидается, что документ будет опубликован в ближайшее время.

Это обследование стало первым с момента покушения на Трампа в июле 2024 года. Тогда он получил огнестрельное ранение в ухо во время митинга в Пенсильвании.

«Хотел отличаться от Байдена»

«Хорошее сердце, хорошая душа. Очень хорошая душа», — после обследования заявил Трамп журналистам на борту своего самолета. Он также сообщил, что прошел когнитивный тест и «ответил правильно на все вопросы».

«Я хотел отличаться от Байдена — и прошел когнитивный тест», — заявил Трамп.

По его словам, это подтверждает его физическую и ментальную готовность к выполнению обязанностей президента.

«Врачи дали мне немного советов о переменах в образе жизни» — отметил он, не уточнив детали рекомендаций.

Трамп подчеркнул, что избиратели хотят быть уверены в способности президента ясно мыслить: «Люди хотят знать, что их президент в состоянии мыслить ясно».

Медицинская история Трампа

Трамп ранее проходил аналогичные обследования, в том числе в 2018 и 2019 годах. Тогдашний личный врач президента Шон Конли подтверждал, что Трамп находится в добром здравии, однако ему рекомендовалось снизить уровень холестерина и контролировать массу тела.

В 2015 году врач Трампа Гарольд Борнстайн выпустил письмо, в котором назвал его «самым здоровым человеком, когда-либо избиравшимся президентом». Позднее он признал, что письмо было продиктовано самим Трампом.