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США выступят с «важным заявлением» по американским беспилотникам

Глава минтранса Даффи анонсировал важное заявление по американским дронам
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Администрация президента США Дональда Трампа 5 августа выступит с заявлением по вопросу развития американских беспилотников, Штаты якобы уже переходит к «доминированию американских дронов». Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети X.

«Мы переходим к доминированию американских дронов… завтра важное заявление (на этот счет – «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом США Дональдом Трампом о продаже украинских дронов на миллиарды долларов.

18 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность закупки крупной партии украинских беспилотников в рамках инвестиций в производство.

Она добавила, что переговоры между властями двух стран включают вопросы организации совместного производства беспилотных систем.

Ранее Зеленский рассказал о готовящейся «мегасделке» Украины и США.

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