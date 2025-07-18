США обсуждают закупку украинских дронов как способ инвестиций

Соединенные Штаты рассматривают возможность закупки крупной партии украинских беспилотников в рамках инвестиций в производство. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, слова которой передает Reuters.

По словам главы правительства, инициатива согласована на уровне президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Детали сделки прорабатываются сторонами.

«Мы планируем подписать «сделку о дронах» с США. Речь об инвестициях в расширение производства через закупку большой партии», — сказала Свириденко.

Переговоры включают вопросы организации совместного производства беспилотных систем. Свириденко уточнила, что решение о сотрудничестве приняли главы государств.

17 июля Зеленский заявил, что обсуждает с президентом США возможность заключения «мегасделки». По его словам, если сторонам удастся достичь договоренностей, Вашингтон получит возможность закупить у Киева беспилотники, которые используются в конфликте с Москвой. Взамен американские власти должны будут продать Украине свое оружие. Зеленский выразил уверенность, что эта сделка принесет выгоду обеим странам, так как США нуждаются в технологии дронов.

Ранее сообщалось, что Украина позволит иностранным военным компаниям испытать свое оружие на передовой.